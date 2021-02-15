مخصصات تعثر NMC وتداعيات كورونا يرتفعا بالخسائر السنوية للبنك العربي المتحد 42%

دوت الخليج – زادت خسائر البنك العربي المتحد المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 41.7% على أساس سنوي بنهاية عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية للبنك، ارتفاع خسائره الصافية إلى 667.29 مليون درهم آخر ديسمبر 2020، من 470.75 مليونا بنهاية 2019.

وتقلصت إيرادات البنك إلى 02.86 مليون درهم، من 544.7 مليونا خلال 2019.

وقال البنك العربي المتحد، إن نتائج عام 2020، جاءت مدفوعة بمعالجة بعض الحسابات المتعثرة تاريخيا واعتماد مخصصات إضافية بسبب تعرض البنك لمجموعة “NMC” والحسابات المرتبطة بها وبيئة التشغيل الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، فضلا عن أسعار الفائدة المنخفضة.

وتخضع شركة “NMC” للوصاية الإدارية، بموجب قرار من محكمة لندن العليا، كما عدلت مركز ديونها في أواخر مارس إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت خمسة مليارات دولار.

وحافظ البنك العربي المتحد على معدل كفاية لرأس المال عند 13.7%، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 80%، ونسبة وصفها بالمريحة لتغطية القروض المتعثرة بنحو 99%.