أداء متباين لأسواق المال الإماراتية.. وأبوظبي يفقد ملياري درهم من قيمته السوقية

دوت الخليج – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليتحول سوق دبي المالي للصعود بعد تراجعه أمس الأحد، كما زاد التراجع في قيمة وحجم التداولات في سوق أبوظبي من خسائره السوقية التي سجلت نحو ملياري درهم اليوم.

ارتفع سوق دبي هامشيا بنحو 0.72% بختام تداولات اليوم الاثنين، مستقرا عند مستوى 2642.24 نقطة، بعد أن تراجع أمس الأحد بنحو 0.39%.

وتضاعفت السيولة المتداولة خلال تعاملات اليوم في سوق دبي لتصل 243.8 مليون درهم على نحو 166.09 مليون سهما، مقابل التداول على 140.29 مليون سهما بقيمة 115.2 مليون درهم في جلسة الأحد.

وتراجع 12 قطاعا خلال التداولات تصدرهم التأمين والسلع بعد هبوطهم بنحو 1.59% وانخفاضه 1.83% و1.03% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 16 قطاعا تصدرهم النقل والعقارات اللذان ارتفعا بنحو 1.79% و1.18% على التوالي، وسط استقرار مؤشرات 10 قطاعات.

وكان سهم “GULFA_INVEST” الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال الجلسة بعد تداول 3.08 مليون سهما من أسهمه بقيمة 70.4 مليون درهم، كما كان سهم “الاتحاد العقارية” الذي ارتفع 1.47% على وقع الإعلان عن النتائج المالية السنوية الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال جلسة اليوم بعد التداول على 43.66 مليون سهما من أسهمه.

وجاء سهم المدينة على رأس القائمة الخضراء مرتفعا بنحو 11.5%، فيما تصدر سهم الإمارات للمرطبات القائمة الحمراء متراجعا بنحو 4.97%.

وزادت وتيرة التراجع التي يشهدها سوق أبوظبي للاوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي، ليهبط 0.31% بختام تداولات اليوم الاثنين، مستقرا عند مستوى 5648.58 نقطة وسط تقلص السيولة وأحجام التداول.

وفقدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو ملياري درهم بنهاية تداولات اليوم الأحد لتسجل 813.17 مليار درهم مقابل 815.17 مليار درهم بختام تداولات أمس الأحد.

وواصلت أحجام التداولات تقلصها لتسجل 155.56 مليون سهما بسيولة إجمالية 931.06 مليون درهم، مقابل التداول على 162.2 مليون سهما بقيمة 812.1 مليون درهم في تداولات أمس الأحد.

كما استمر سهم الدار العقارية الذي تراجع بنحو 1.6% في صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين بعد تداول 59.8 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 221.08 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة الخليج الاستثمارية “KICO” قائمة الرابحين بختام تداولات اليوم مرتفعا بنحو 14.55%، فيما جاء سهم “أريد” على رأس قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 4.89%.