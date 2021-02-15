ارتفاع هامشي بأرباح مجموعة أورينت الإماراتية للتأمين خلال 2020

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة أورينت للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، هامشيا بنحو 1.2% خلال عام 2020 مسجلة 430.4 مليون درهم، مقابل 425.1 مليونا خلال العام السابق.

وارتفع صافي الأقساط المكتتبة بالمجموعة الإماراتية بنحو 2.7% مسجلا 1.27 مليار درهم، من 1.23مليارا خلال 2019.

وأشارت المجموعة في بياناتها المالية إلى تأثر قطاعات الأعمال التي تغطي مخاطرها في دول الإمارات وسوريا ومصر وسلطنة عمان ومملكة البحرين بتداعيات انتشار جائحة كورونا منذ مارس 2020، ما أثر على حجم أعمالها السنوية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح عام 2020 بنسبة 40% من رأس المال.

ويبلغ رأسمال مجموعة اورينت الإماراتية نحو 500 مليون درهم موزعا على نحو 5 ملايين سهم بقيمة أسمية 100 درهم سهم الواحد.