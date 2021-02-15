الفطيم تستثمر 2.2 مليار جنيه في توسعات كايرو فيستيفال سيتي

بكر بهجت _ قال تيموثى أرنست الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم مول إن الشركة تخطط لضخ 2.2 مليار جنيه في التوسعات الجديدة بمشروعها بمنطقة شرق القاهرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة بكايرو فيستفال سيتى مول للإعلان عن أحدث التطورات والاستثمارات الخاصة بمشروع “فيستفيال أفنيو” والتجديدات التى يشهدها المول حاليا. وأضاف تيموثي أن الاستثمارات الجديدة موزعة بواقع 2 مليار جنيه لإقامة المرحلة الجديدة من المشروع، و200 مليون جنيه لتطوير المول القديم.

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