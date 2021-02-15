التباين يسيطر على مؤشرات البورصة الكويتية.. والسوق الأول يتحول للصعود هامشيا

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دوت الخليج – واصل أداء مؤشرات بورصة الكويت تباينه بختام تداولات اليوم الاثنين، وسط الزيادة في السيولة المتداولة.
وتحول مؤشر السوق الأول للصعود بنسبة 0.07% بعد تراجع بنحو 0.02% أمس الأحد، وواصل المؤشران العام ورئيسي 50 ارتفاعهما للجلسة الثانية خلال الأسبوع بواقع 0.04% و0.02% على التوالي، فيما انخفض الرئيسي 0.07% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.14%.
وزادت قيمة السيولة المتداولة في البورصة الكويتية إلى 44.62 مليون دينار، مقابل 39.18 مليون دينار بالأمس، رغم تراجع الكميات المتداولة من الأسهم خلال جلسة اليوم إلى 362.44 مليون سهم، مقابل 368.73 مليون سهما في جلسة الأحد.
وارتفعت 6 قطاعات رئيسية بختام تداولات اليوم الاثنين تصدرها التكنولوجيا بعد صعوده 13.26%، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرها النفط والغاز هابطا بنحو 0.66%.
وجاء سهم “الأنظمة” على رأس القائمة الخضراء بعد ارتفاعه 13.26%، فيما تصدر سهم “ثريا” قائمة الخاسرين بعد تراجعه 9.35% بختام التداولات.
وكان سهم “أرزان” الذي ارتفع 1.43% الأكثر نشاطا خلال الجلسة بعد تداول 42.23 مليون سهما من أسهمه، بسيولة قيمتها 4.14 مليون دينار لليوم الثاني على التوالي.
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