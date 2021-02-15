الخدمات والبنوك التجارية يتراجعا بمؤشر بورصة البحرين 0.04%

دوت الخليج – أغلقت بورصة البحرين تداولات اليوم الاثنين، على تراجع نسبته 0.04% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 1461.53 نقطة، بضغط من تراجع قطاعي البنوك والخدمات.

وتداول المستثمرون على 3.98 مليون سهما، بقيمة 827.72 ألف دينار خلال جلسة اليوم.

وتراجع قطاعا الخدامت والبنوك التجارية بنحو 10.52% و1.51% على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الصناعة والاستثمار بنحو 7.85% و0.14% على التوالي، وسط استقرار أداء قطاعي التامين والفنادق والسياحة.

وجاء سهم المصرف الخليجي التجاري على رأس الخاسرين خلال جلسة اليوم بعد تراجعه 5.66%، فيما تصدر سهم ألمنيوم البحرين “ألبا” قائمة الرابحين مرتفعا 0.99%.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم بورصة البحرين 9.1 مليار دينار بختام تداولات اليوم الاثنين.