مقارنة مختصرة لخمسة عروض تتنافس للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

رنا ممدوح _ تلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 90% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.

تحالف المستثمرون والذي يقوده أحمد السبع ويضم كلا من ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان، تقدم بأعلى سعر للسهم الواحد عند 7.48 جنيه وفقاً لأخر إفصاحات الشركة الصادرة اليوم.

وتقدم التحالف بعرض لشراء حتى 90% من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى، و75% بحد أدني، على أن تظل الشركة مقيدة ومتداولة بالبورصة المصرية.

وفيما يخص الشروط الأساسية للعرض فشملت القيام بالفحص النافي للجهالة، بجانب موافقة كافة الجهات الرقابية وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وفي مطلع فبراير الجاري تقدمت زيتا للاستثمار بعرض استحواذ على 90% من إجمالي رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر 5.51 جنيه للسهم الواحد.

وجاء ذلك بعد مرور حوالي شهر على تقدم زالدي كابيتال للاستشارات المالية ومستثمرين آخرين بعرض لشراء 90% من إجمالي أسهم الشركة بفارق قرش واحد عن زيتا للاستثمار عند 5.5 جنيه للسهم الواحد.

وتضمنت الشروط الأساسية للعرض موافقة جميع الجهات الرقابية والاشرافية ووفق قواعد وإجراءات القيد ومتطلبات إستمرار قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية، بجانب الالتزام بالحفاظ على هيكل العاملين بالشركة بالكامل مع تدريبهم وتطويرهم.

الجدير بالذكر أن شركة كيان للتنمية بدأت شرارة المنافسة بالتقدم في 20 ديسمبر الماضي بعرض شراء للاستحواذ على 90% من إجمالي أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 5.30 جنيه للسهم الواحد، على أن تظل الشركة متداولة في البورصة المصرية.

وعقب ذلك بأسبوع تقدم مجموعة مستثمرين ويمثلهم أحمد فاروق بعرض لشراء 84.99% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 5.32 جنيه للسهم الواحد.

وأغلق سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية جلسة اليوم متداولا عند مستوى 7.55 جنيه دون تغيير عن سعر الفتح.

يشار إلى أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 40.96%، تلاه أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.

والجدير بالذكر أن الشركة تحولت من الخسارة إلى الربحية خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، لتصل إلى 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة لتسجل 4.85 مليون جنيه، مقابل 318.07 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020.