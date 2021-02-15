عاجل.. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تسمح لتحالف السبع بإجراء الفحص النافي للجهالة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، في جلسته المنعقدة اليوم، بالتمرير على إجراء فحص نافي للجهالة للتحالف المقدم بقيادة الدكتور أحمد السبع وشركة وايز للاستشارات المالية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التحالف تقدم لشراء 75% كحد أدني و90% كحد أقصى من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 7.48 جنيه للسهم الواحد ( وهو إقفال السهم في البورصة بتاريخ 11 فبراير الجاري).

ووفقا لملخص خطاب النوايا غير الملزم المقدم من التحالف ، فإن المستثمرين لا يملكون أية أسهم في الإسكندرية الوطنية، واشترط مقدم العرض القيام بأعمال الفحص الفني النافي للجهالة، وموافقة كافة الجهات الرقابية وفقا لقواعد القيد والقوانين الحاكمة.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 26.125 مليون جنيه، موزع على نحو 5.2 مليون سهم.

وأغلق سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية جلسة اليوم متداولا عند مستوى 7.55 جنيه دون تغيير عن سعر الفتح.

يشار إلى أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 40.96%، تلاه أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.

والجدير بالذكر أن الشركة تحولت من الخسارة إلى الربحية خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، لتصل إلى 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة لتسجل 4.85 مليون جنيه، مقابل 318.07 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020.