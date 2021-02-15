سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي وسط زخم السيولة

دوت الخليج – واصل سوق الأسهم السعودية “تداول”، ارتفاعه اليوم الاثنين للجلسة الثامنة على التوالي بدعم الصعود المسجلة من قبل 3 قطاعات رئيسية.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمؤشر السوق الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم نحو 9.11 تريليون ريال.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” تداولات اليوم الاثنين مرتفعاً 0.51%، ليستقر عند مستوى 9,081.78 نقطة، الأعلى للمؤشر منذ جلسة 12 يونيو 2019.

وزادت السيولة المتداولة خلال الجلسة إلى 14.39 مليار ريال على نحو 386.14 مليون سهما، مقابل 12.08 مليار ريال على 324.15 مليون سهم بختام جلسة أمس الأحد.

وأغلق 13 قطاع في السوق المالية السعودية على ارتفاع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد بنحو 4.89% كما صعدت قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة بنحو 0.89% و1.52% و0.23% على التوالي، فيما تراجعت 7 قطاعات تصدرها الإعلام والترفيه الذي تراجع بنحو 1.94%.

وسجلت 103 أسهم، مكاسب خلال جلسة اليوم تصدرها “تشب” مرتفعا 9.97%، فيما تراجع 78 سهماً آخرين على رأسهم سهم “المتحدة للتأمين” الذي هوى بنحو 3.45%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغت 23.95 مليون سهما، فيما جاءح سهم مصرف الراجحي على رأسهم الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بعد تداولات 741.85 مليون ريال.