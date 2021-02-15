مؤشر البورصة الرئيسي يتماسك عند 11526 نقطة بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم متداولا عند مستوى 11526 نقطة، حققا ارتفاعا بنسبة 0.17%، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بصورة طفيفة بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 60.94 جنيه.

بينما تراجع كل من EGX70، و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.57%، و 1.07% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.581.011 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 49.278 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل ارتفاع 41 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 86.352 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 88.196 مليون جنيه، مقابل 1.843 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 48.523 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 73.193 مليون جنيه، مقابل 24.669 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.829 مليون جنيه، منها 28.680 مليون جنيه للأفراد، و9.148 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 85.33% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 8.28% والعرب على 6.39% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.29% من تعاملات اليوم مقابل72.7% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.22%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 10%، ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.92%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.97%، تلاه سهم المصرية المصرية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.32%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 6.62%.