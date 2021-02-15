الأهلي صبور والتزام الإماراتية تدشنان شركتين لإدارة وتشغيل المشروعات

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بكر بهجت _ أطلقت شركتا الأهلي صبور للتطوير العقاري، والتزام الإماراتية، شركتين جديدتين للإدارة والتشغيل، هما “تفوق مصر” و”ثري سيكستي مصر” واللتان ستكونان شريكتان في تنفيذ العديد من الأعمال ستبدأها بمشروعات الأهلي صبور.
وخلال المؤتمر الذي يعقد الآن، قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن الشركتان الجديدتين وقعتا اتفاقية بقيمة 2 مليار جنيه لإدارة وتشغيل 4 مشروعات تابعة لشركة الأهلي صبور.
وأضاف أن الشركتان أمامهما فرصة كبيرة في العديد من المدن الجديد في ظل التوسعات العمرانية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، لافتا إلى أن التحالف قام بعمل دراسة السوق من خلال 4 مشروعات تابعة للأهلي صبور ما أظهر لها مدى الجدوى الاستثمارية بهذا السوق العملاق.
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