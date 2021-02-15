التزام: مليونا درهم رأسمال شركتي الإدارة الجديدتين بحصة 40% للأهلي صبور

بكر بهجت – قال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول الإماراتية، إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن أعضاء مجلس الإدارة في الشركتين الجديدتين اللتين تم تأسيسهما بالشراكة مع الأهلي صبور، والذي سيتكون من 5 أعضاء.

وأضاف روبرتس، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، أن رأسمال كل شركة يصل إلى مليون درهم إماراتي، وتصل نسبة الشراكة إلى 60% لصالح شركة التزام و40% لصالح الأهلي صبور.

وقبل قليل أعلنت شركتا الأهلي صبور للتطوير العقاري، والتزام الإماراتية، عن إطلاق شركتين جديدتين للإدارة والتشغيل، هما “تفوق مصر” و”ثري سيكستي مصر” واللتين ستكونان شريكتين في تنفيذ العديد من الأعمال ستبدأها بمشروعات الأهلي صبور.

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن الشركتين الجديدتين وقعتا اتفاقية بقيمة ملياري جنيه لإدارة وتشغيل 4 مشروعات تابعة لشركة الأهلي صبور.

ولفت إلى أن التحالف أجرى دراسة للسوق من خلال 4 مشروعات تابعة للأهلي صبور ما أظهر لها مدى الجدوى الاستثمارية بهذا السوق العملاق.