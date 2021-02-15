محللان: ضعف حصة المؤسسات يحجم من مكاسب EGX30

رنا ممدوح – أرجع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع خسائر مؤشري EGX70 وEGX100 إلى عمليات جني الأرباح على صدى ما حققته من مكاسب منذ بداية العام الجاري.

وعزا عبد القادر تماسك مؤشر البورصة الرئيسي إلى عدم استفادته من صحوة سوق المال في يناير الماضي؛ فبعد أن كسر مستوى 11500 نقطة، انحصر داخل قالب عرضي ضيق قرابة شهر.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء تباطؤ أداء مؤشر EGX30 إلى التحرك العرضي لسهم البنك التجاري الدولي، والذي يستحوذ على الحصة الأكبر بالوزن النسبي للمؤشر، بين مستويات 60-63 جنيها.

ومع ذلك توقع رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن ترتد مؤشرات البورصة كافة لأعلى خلال الجلسات المقبلة؛ بدعم من نشاط أسهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات بجانب المدفوعات الإلكترونية.

وأعرب عبد القادر عن تفاؤله بوصول البورصة إلى مستهدف جديد قبل نهاية الربع الأول من عام 2021، لافتا إلى أن صحوة سوق المال خلال يناير غطت خسائر أغلب الأسهم من أزمة الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم عند مستوى 11526 نقطة، مرتفعا 0.17%، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بصورة طفيفة، بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 60.94 جنيه.

بينما تراجع مؤشرا EGX70 وEGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 1.57% و1.07% على الترتيب.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 86.352 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 88.196 مليون جنيه، مقابل 1.843 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 48.523 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 73.193 مليون جنيه، مقابل 24.669 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.829 مليون جنيه، منها 28.680 مليون جنيه للأفراد، و9.148 مليون جنيه للمؤسسات.

ومن جانبه، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن استمرار انخفاض حصة المؤسسات من التعاملات اليومية تبطئ من وتيرة الصعود المرتقبة بمؤشر البورصة الرئيسي.

وأوضح عبد الفتاح أنه رغم تراجع مؤشر EGX70 بأكثر من 1% إلا أن حركته التصحيحية تدفعه لاستهداف مزيد من القمم التاريخية على المدى القصير، بدعم من سيولة الأفراد.

وأكد أن تكرار الانتعاشة السابقة للبورصة في يناير الماضي يحتاج إلى محفزات جوهرية، بجانب تحسن أداء الأسواق العالمية.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، يعتقد أن قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم هم الأوراق الرابحة للمستثمرين حتى نهاية الربع الأول.