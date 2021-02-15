الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في عام بدعم من مكاسب السلع

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سي إن بي سي – أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى في حوالي عام، إذ استفادت أسهم شركات الموارد الرئيسية من توقعات بتعاف اقتصادي سريع، في حين قادت أسهم فيفيندي المكاسب بفضل خطتها لتوزيع رأسمال يونيفرسال ميوزيك.
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% إلى أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير 2020، بدعم من أسهم ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب وأنجلو أمريكان، بينما قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات.
كما صعدت أسهم البنوك وقطاع الطاقة إذ أدى ما يسمى “تجارة التعافي” إلى زيادة الطلب على القطاعات التي كان أداؤها أقل على المؤشر الأوسع نطاقا بعد الانهيار الذي حدث في أوائل عام 2020 بسبب فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار المعادن والنفط مع رهان المستثمرون على الحوافز الأمريكية الجديدة وبرامج اللقاحات الرئيسية التي عززت عودة الطلب على السلع الأساسية.
وتصدر سهم فيفيندي المؤشر ستوكس 600 بقفزة 19.6% بعد أن أعلنت المجموعة الفرنسية عزمها توزيع 60% من رأسمال يونيفرسال ميوزيك على المستثمرين.
وقفزت أسهم مجموعة بولوريه، التي تمتلك حصة 27% في فيفيندي، 14.6%.
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