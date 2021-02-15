التضخم السنوي في السودان يقفز فوق 300% مسجلا أعلى مستوى في عقود

سي إن بي سي – أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير من 269% في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى في عقود وسط تزايد أسعار الوقود وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.

وقال متعاملون، اليوم الاثنين، إن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم وصل إلى 350 جنيها سودانيا مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها.

وأظهرت البيانات أن التضخم في المناطق الحضرية ارتفع إلى 324% في يناير من 288% في ديسمبر.