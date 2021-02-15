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الصحة العالمية تمنح تصريحا عاجلا باستخدام لقاح أسترازينيكا

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العربية دوت نت – سمحت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة، في ضوء تسارع الطلب العالمي على اللقاحات.

وذكرت مصادر أوروبية، أنه “لا تقدم في المحادثات مع أسترازينيكا لتوفير المزيد من لقاحات” على خلفية تأخر الشركة البريطانية في توزيع بعض الشحنات.

وتحدث المصادر الأوروبية عن محادثات مع شركة موديرنا الأمريكية لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا.

ويعد لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج شركة موديرنا مشابها للقاح فايزر-بايونتك، الذي تم ترخيصه وشحنه لتطعيم أول دفعة من الأميركيين، في وقت سابق.

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وأهم الاختلافات بين اللقاحين، أن الذي تنتجه موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية.

ويحتاج تخزين اللقاح الجديد إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يومًا، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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