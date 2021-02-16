- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أ ف ب – مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من مارس حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا، بعد ظهور نسخ متحورة منه.
وقالت الحكومة أن حظر التجول سيستمر من الساعة 21.00 حتى الساعة 6.00 في أنحاء البلاد كافة، مشيرة إلى حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20.00.
وذكرت أن تمديد القيود يأتي “بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس”.
وتلقى أكثر من 1.7 مليون مغربي لقاح كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة، وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.
وتعداد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارئ منذ منتصف مارس، وسجلت 478595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يمدد حظر التجول أسبوعين بعد ظهور نسخ متحورة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.