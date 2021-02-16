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المغرب يمدد حظر التجول أسبوعين بعد ظهور نسخ متحورة من كورونا

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أ ف ب – مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من مارس حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا، بعد ظهور نسخ متحورة منه.

وقالت الحكومة أن حظر التجول سيستمر من الساعة 21.00 حتى الساعة 6.00 في أنحاء البلاد كافة، مشيرة إلى حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20.00.

وذكرت أن تمديد القيود يأتي “بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس”.

وتلقى أكثر من 1.7 مليون مغربي لقاح كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة، وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.

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وتعداد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارئ منذ منتصف مارس، وسجلت 478595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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