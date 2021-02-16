أرباح بروة العقارية القطرية تتراجع 19% في 2020 إلى 1.2 مليار ريال

تراجعت أرباح شركة بروة العقارية القطرية بنهاية العام المالي 2020 بنسبة 19.3% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار ريال.

كما بلغت أرباح الشركة خلال الربع الرابع من العام الفائت 491 مليون ريال بتراجع نسبته 30% عن الأرباح المحققة في الربع المقابل من العام الذي سبق.

وأرجعت البيانات المالية لشركة بروة العقارية أسباب انخفاض صافي الربح السنوي والفصلي إلى تراجع القيمة العادلة من استثمارات عقارية بنسبة 31% إلى 786 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل خسارة بقيمة 71 مليون ريال من نتائج شركات زميلة مقابل ربح و قدره 64 مليون ريال في العام الذي سبق.

وأوصى مجلس الادارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال، بواقع 12.5 درهم لكل سهم، بانخفاض نسبته 37% عن توزيعات العام 2019، و بإجمالي 486 مليون ريال.