مال وأعمال

الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى منذ أغسطس بدعم توقعات تشديد السياسة النقدية

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– ارتفعت الليرة التركية 0.3 بالمئة إلى ما يتجاوز 6.95 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوياتها منذ أوائل أغسطس ، لتواصل موجة صعود بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وزادت الليرة إلى 6.9480 بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش من إغلاقها عند 6.9680، مرتفعة نحو سبعة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لتصبح أفضل العملات أداء بفارق كبير بين عملات الأسواق الناشئة المناظرة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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