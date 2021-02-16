أرباح بنك دبي الإسلامي تهبط 34% في 2020 إلى 3.3 مليارات درهم

تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي، والمدرج في سوق دبي المالي، بنسبة 34% لتصل إلى نحو 3.3 مليارات درهم خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 5 مليارات درهم خلال عام 2019.

في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 2% خلال الفترة ذاتها لتسجل 9.5 مليارات درهم.

وأرجع بنك دبي الإسلامي سبب انخفاض صافي الأرباح إلى النهج المدروس والحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة.

كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال أي ما يُعادل 20 فلسًا للسهم الواحد، وبإجمالي 1.4 مليار درهم عن عام 2020.