ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية 5.7% خلال يناير

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وكالات _ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 5.7%على أساس سنوي في شهر يناير من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة العامة للاحصاء أن التضخم لايزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من العام المنصرم.
ويعزى ارتفاع التضخم في شهر يناير إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.3% بالإضافة الى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 9.6%.
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