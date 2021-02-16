الخليج للملاحة تتفاهم مع شركة يونانية للاستحواذ على ناقلات للمواد البتروكيماوية وبضائع الصب الجافة

دوت الخليج – وقعت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، مذكرة تفاهم مع شركة “إمباير نافيجايشن” اليونانية؛ لعقد شراكة استراتيجية في مجال النقل البحري، عبر الاستحواذ على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة المملوكة للثانية.

وقالت الخليج للملاحة، في بيان للسوق، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تدعم العمل على تطوير أسطولها البحري وستسهم في تعزيز دورها في قطاع النقل البحري بشكل عام.

وأضافت الشركة أن الاتفاقية ستعزز الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من الفوائد والخبرات المتبادلة بين الجانبين وبما يتماشى مع خططها المستقبلية في توسعة نطاق أعمالها وتنويع أسطولها البحري.

وأوضحت الخليج للملاحة أن عملية الاستحواذ ستتم بعد الحصول على كافة الموافقات الضرورية لإتمام العملية، مشيرة إلى توظيف الناقلات الجديدة مع عملاء محليين وفي دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أعلى فائدة مرجوة وبما يسهم في ارتفاع عائدات الشركة مستقبلاً.

وتتطلّع الخليج للملاحة من خلال هذا التعاون إلى المضي قدماً نحو تحقيق الريادة في مجال الملاحة البحرية على النطاقين الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق المزيد من العائدات والأرباح التشغيلية خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.

وتتخصص شركة “إمباير نافيجايشن” في مجال الإدارة التجارية والفنية لسفن ناقلات المواد النفطية والكيماوية وغيرها، وتمتلك أسطولاً متنوعاً وحديثاً يتكون من 20 سفينة نقل مواد بتروكيماوية و16 سفينة بضائع صب جافة.