ثروة كابيتال: العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة وتعديل رأس المال المرخص

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية في جلستها المنعقدة أمس على تغيير اسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي تبعاَ لذلك.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية قررت تعديل رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 950 مليون جنيه بدلا من مليار جنيه، للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي تبعا لذلك.
وشملت قرارات العمومية تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من 11 إلى 13 والتصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر الماضي بشأن تعيين العنصر النسائي بالمجلس.
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