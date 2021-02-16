البورصة تصعد 0.19% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 11549 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 61.04 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.6%، و 0.61% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 353.084 مليون جنيه على 125 شركة من خلال 4.235 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 31.380 مليون سهم بقيمة إجمالية 177.924 مليون جنيه.

كما تضمنت تنفيذ التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 20.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 56 شركة مقابل تراجع 14 في حين لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 39.743 مليون جنيه، منها 35.248 مليون جنيه للأفراد، و4.495 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.774 مليون جنيه، منها 38.708 مليون جنيه للمؤسسات، و66.323 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 969.080 ألف جنيه، منها 780.184 ألف جنيه للمؤسسات، و188.896 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاَ بنسبة 11.51%، تلاه سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.95%، ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.72%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.76%، تلاه سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 2.07%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 1.51%.