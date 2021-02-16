صدوق العالمية ومجموعاتها المرتبطة ترفع حصتها في النساجون الشرقيون للسجاد إلى 10%

رنا ممدوح _ رفعت شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة ومجموعاتها المرتبطة حصتها في رأسمال النساجون الشرقيون للسجاد إلى 10%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صدوق العالمية رفعت حصتها من 9.641% إلى 9.6411% بشراء عدد 618 سهم مقابل 4.245 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 6.87 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي 0.35889%.

ووفقا لآخر إفصاحات الشركة عن هيكل المساهمين والصادر في 4 يناير الماضي، فيستحوذ محمد محمد فريد فؤاد خميس عضو مجلس الإدارة على الحصة الأكبر بهيكل ملكية النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 21.37%، يليه فريدة محمد فريد فؤاد خميس بنسبة 12.31%، ثم ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس إدارة الشركة بنسبة 12.282%، وصدوق العالمية للاستثمارات القابضة بنسبة 9.64%