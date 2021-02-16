مال وأعمال

بيتكوين تعاود الصعود وتتأهب لاختراق مستويات 50 ألف دولار لأول مرة

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CairoBank

وكالات _ تتأهب عملة بيتكوين من جديد لاختراق مستويات الـ 50 ألف دولار بعد تراجعات أمس الإثنين والتي منيت بها بعد القفزات الجنونية التي نجحت في تسجيلها.

وارتفعت بيتكوين 6% بعد أن خسرت أمس الاثنين نحو 20 مليار دولار.

وزادت القيمة السوقية لبتكوين خلال أسبوع بأكثر من 26% لتتجاوز مستويات الـ 900 مليار دولار، لتصل إلى 909 مليار دولار.

وقضت عملة بيتكوين أكبر العملات المشفرة أسبوعا تاريخيا، نجحت خلاله في الوصول إلى قمم سعرية جديدة غير مسبوقة.

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وخلال أسبوع زاخر ومشحون نجحت بتكوين في الوقوف قاب قوسين أو أدنى من اخرتاق مستويات الـ 50 ألف دولار، بعد نجحت في الوصول إلى قمم سعرية غير مسبوقة بعد الارتفاع إلى مستويات 49.7 ألف دولار.

وقال جيه بي مورجان بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحة الذهب كعملة بديلة تعني ارتفاعا كبيرا لعملة بيتكوين في الأجل الطويل.

وقال بنك الاستثمار جي بي مورجان، إن عملة البيتكوين قد تصل إلى 146000 دولار إذا أصبحت ملاذًا آمنًا.

ومؤخرا أعلنت شركة مؤخرا تسلا أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين وتقول إنها ستقبل قريبًا العملة المشفرة كدفعة لمركباتها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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