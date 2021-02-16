المصرية لصناعة النشا: بيكر تللي حدد القيمة العادلة لسهم الشركة عند 9.63 جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، في جلسته المنعقدة أمس، على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من المستشار المالي المستقل- شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية( بيكر تللي وحيد عبد الغفار وشركاه)-.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيكر تللي حدد القيمة العادلة للسهم الواحد عند 9.63 جنيه.

وأضافت، أن المجلس وافق على تقرير مراقب الحسابات مجدي حشيش RSM باعتمادها تطبيقاَ للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية وفقا للمادة 55 و55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة واعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية للقواعد القيد والشطب بالبورصة.

ووافق المجلس على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري والدائنين المرتهنين للشركة إن وجدوا، وذلك وفقا لما ورد بالمادة 55 و55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

وقرر المجلس تفويض رئيسه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

الجدير بالذكر أن البورصة أعلنت في 11 مايو الماضي، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وذلك لعدد 48.81 مليون سهم بقيمة إجمالية 420.3 مليون جنيه، بواقع 8.6 جنيه للسهم.