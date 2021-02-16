المركزي الكويتي يوافق لبنك الكويت الوطني على شراء أسهم رأسمال بقيمة 700 مليون دولار

دوت الخليج – وافق البنك المركزي المصري الكويتي لبنك الكويت الوطني المدرج في البورصة، على تقديم عرض شراء الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 9 أبريل 2015 بقيمة 700 مليون دولار.

وأفصح البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، عن قراره إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار الأمريكي لتدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وموافقة الجهات المعنية.

وقال بنك الكويت الوطني، إن دخول تلك الأوراق ضمن الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال ستعزز معدلات كفاية رأس المال.

وأضاف انه سيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص “NBK Tier 1 Limited” منشأة في مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بنك الكويت الوطني بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف السوق العالمية.

ويبلغ رأس مال بنك الكويت الوطني حاليا 02.685 مليون دينار موزعا على 6,850,185,181 سهم.

وأظهرت النتائج المالية لبنك الكويت الوطني تراجعا في أرباحه السنوية بنهاية ديسمبر الماضي بنحو 38.6% لتصل إلى 246.341 مليون دينار.