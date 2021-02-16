مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.3% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف التعاملات بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 11560 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 61.19 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.95%، و 0.91% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 919.507 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 24.506 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 31.380 مليون سهم بقيمة إجمالية 177.924 مليون جنيه.

كما تضمنت تنفيذ التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 20.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 38 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 25.183 مليون جنيه، منها 22.265 مليون جنيه للأفراد، و2.917 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.648 مليون جنيه، منها 19.030 مليون جنيه للمؤسسات، و618.285 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 5.534 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 17.056 مليون جنيه، مقابل 11.521 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الاهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.02%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 9.99%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.95%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.93%، تلاه سهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بنسبة 4.76%، ثم سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.29%.