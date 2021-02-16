مؤشرات بورصة الكويت تحلق في المنطقة الخضراء.. والسوق الأول يرتفع 0.59%

دوت الخليج – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الثلاثاء، ليرتفع المؤشر العام 0.50%، ويصعد السوق الأول 0.59%، وسط ارتفاع مؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.17% و0.20% على الترتيب.

وزادت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء 35.2% مسجلة 60.34 مليون دينار، عن مستوى تداولات أمس الاثنين، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة إلى 392.53 مليون سهما مقابل 362.44 مليون سهم تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات خلال تداولات اليوم على رأسهم المواد الأساسية الذي صعد بنحو 1.16% تلاه مؤشرا الخدمات المالية والصناعية مرتفعان بنحو 1%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بقيادة التكنولوجيا الذي هوى بنحو 5.85%، تلاه النفط والغاز متراجعا 2.52%.

وعلى مستوى أداء الأسهم فارتفع 13 سهما خلال الجلسة تصدرهم سهم أسمنت الفجيرة بعد صعوده 9.86% بختام التداولات، فيما جاء سهم آبــار على رأس الأسهم الستة الخاسرين متراجعا بنسبة 7.91%.

وكان سهم “هيومن سوفت” الأكثر نشاطا خلال التداولات بسيولة قيمتها 9.06 مليون دينار ليرتفع 5.93% بالختام، كما جاء سهم “أرزان” على رأس الأسهم الأكثر نشاطا من حيث كميات التداول بعد تداول 34.22 مليون سهما من أسهمه ليرتفع 5.05% بختام التداولات.