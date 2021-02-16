ثروة كابيتال تحقق 352.6 مليون جنيه أرباح سنوية مجمعة

رنا ممدوح _ حققت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 352.675 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 388.712مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات مبيعات سلع وخدمات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.169.515 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 2.915.683 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.

بينما ارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 635.365 مليون جنيه، مقابل 402.910 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة مبيعات سلع وخدمات مبلغ 2.121.882 مليار جنيه بعام 2020، مقابل 2.867.035 مليار جنيه بعام 2019.

وصعدت إيرادات عوائد الأنشطة التمويلية خلال نفس الفترة إلى 460.119 مليون جنيه، مقابل 345.577 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح ثروة كابيتال إلى 131.296 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 202.759 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجع ناتج الأنشطة التشغيلية خلال نفس الفترة إلى 136.048 مليون جنيه، مقابل 210.096 مليون جنيه بالفترة المقارنة بعام 2019.