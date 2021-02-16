سوق دبي المالي يتراجع لأدنى مستوى في 24 جلسة.. ومكاسب أبوظبي تلامس 1.4 مليار درهم

دوت الخليج – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بارتفاع سوق أبوظبي 0.27% محققا مكاسب سوقية لامست 1.4 مليار درهم، فيما عاد مؤشر سوق دبي المالي للمنطقة الحمراء متراجعا بأكبر وتيرة منذ جلسة 20 يناير الماضي التي أغلق تعاملاتها مستقرا عند قمة 2792.3 نقطة.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.27% بختام التداولات ليستقر عند مستوى 5663.85 نقطة.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنحو 1.4 مليار درهم بختام التداولات، لتسجل 814.57 مليار درهم مقابل 813.17 مليارا بختام تداولات الجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 1.05 مليار درهم من 931.06 مليون درهما أمس الاثنين، بعد التداول على 188.8 مليون سهما مقابل 155.56 مليون سهم تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وواصل سهم الدار العقارية الذي تراجع بنحو 0.82% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، 79.3 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 290.2 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات قائمة الرابحين مرتفعا 6.48%، فيما تصدر سهم أركان قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 4.03%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.2% ليستقر عند مستوى 2610.5 نقطة، بعد مكاسب جلسة الاثنين، بضغط من تراجع 17 قطاعا.

وتقلصت السيولة المتداولة على أسهم السوق إلى 223.8 مليون درهم من 243.8 مليونا في جلسة الاثنين،بعد التداول على نحو150.2 مليون سهما مقابل 166.09 مليون سهما تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وتراجع 17 قطاعا خلال التداولات تصدرها البنوك والعقارات منخفضين بنحو 1.55% و1.49% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات على رأسهم النقل والتامين بعد صعودهم بنحو 0.31% و0.13% على التوالي، وسط استقرار مؤشرات 7 قطاعات.

وكان سهم “دبي الإسلامي” الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال الجلسة بعد تداول 17.48 مليون سهما من أسهمه بقيمة 84.05 مليون درهم، كما كان سهم “GFH” الذي ارتفع 1.08% الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال جلسة اليوم بعد التداول على 30.4 مليون سهما من أسهمه بقيمة 19.88 مليون درهم، على وقع إعلان السهمين عن نتائجهم السنوية.

وجاء سهم “مجموعة السلام القابضة” متصدرا القائمة الخضراء بعد صعوده بنحو 4.34%، فيما تصدر سهم الصقر للتأمين قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 4.76%.