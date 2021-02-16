عاجل.. بنك مصر يطلق أول شهادة ثلاثية بعائد شهري متغير مربوط بمؤشر كونيا

أمنية إبراهيم – كشف بنك مصر عن إطلاق شهادة ادخارية جديدة تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، مربوط بمؤشر كونيا.

وقال البنك الحكومي في بيان قبل قليل، إن الشهادة الثلاثية تصدر للأفراد الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات ولا تجدد، وتبدأ قيمتها من خمسمائة جنيه مصري ومضاعفاتها، وتعد الأولى من نوعها حيث تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر Conia وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة وسوق الانتربنك.

متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك سجل 10.518% بداية الأسبوع

وبلغ متوسط معدل العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA نحو 10.518% بنهاية تعاملات 14 فبراير الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يبدأ سريان الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويصرف العائد شهريا ويضاف العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، و يمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، كما يمكن للعملاء شراء الشهادة من فروع البنك، أو من خلال الإنترنت البنكي BM online، ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة، كما يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.