سبيد ميديكال تحقق نموا بالأرباح المجمعة 3.6 مرة لتصل إلى 79.2 مليون جنيه

رنا ممدوح _ حققت شركة سبيد ميديكال، نمو في صافي الأرباح المجمعة 3.6 مرة لتصل إلى 79.209 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 17.090 مليون جنيه بعام 2019، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 173.883 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 83.893 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 102.178 مليون جنيه مقابل 43.008 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الحصول على الإيراد مبلغ 71.705 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 40.884 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 67.678 مليون جنيه، مقابل 27.348 مليون جنيه بالفترة المقارنة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل إلى 60.891 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 23.439 مليون جنيه بعام 2019.