جو دادي تطلق أداة إنشاء المواقع الإلكترونية باللغة العربية لمساعدة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

قالت سيلينا بيبر، المدير الإقليمي لمنصة جو دادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة قررت التوسع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في مصر، لما تتمتع به من أغلبية سكانية من الشباب وهو ما يجعلها سوقاً متميزة لرواد الأعمال وذات فرص عديدة للتحول الرقمي.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تطبيق زووم، أن الشركة أطلقت أداة إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية باللغة العربية مع توفير الدعم الفني الملائم، وتتيح تلك الأداة للعملاء إنشاء مواقعهم الإلكترونية بلغتهم الأم بالكامل، في سبيل خلق تجربة سلسة لكل من أصحاب الأعمال الصغيرة وعملائهم.

وأشارت، إلى أن الشركة أجرت دراسة استقصائية على رواد الأعمال بمصر، ووجدت أن 60% من المشاركين بالدراسة يهدفون إلى إنشاء موقع إلكتروني، نظراً لإدراكهم دوره الحيوي في جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين خاصة في وقت جائحة فيروس كورونا، بينما 25% فقط من المشاركين لديهم مواقع إلكترونية خاصة بأعمالهم، وأيضاً، 81% من المشاركين يعتقدون أن التحول الرقمي ذو أهمية كبيرة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت بيبر، إن جو دادي تتطلع للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات الإلكترونية من خلال المعلومات حول مميزات العمل من خلال الإنترنت، فضلاً عن إتاحة أدوات سهلة وغير مكلفة لإنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية باللغة العربية.

ولفتت إلى أن الشركة أطلقت أدوات لزيادة الوعي بشأن الرقمنة وكيفية الاستفادة منها من خلال عقد شراكة مع منظمة شركات ناشئة بلا حدود (SWBs)، حيث سيقدمان معاً ورش عمل تدريبية مصممة خصيصاً لإثراء الحياة المهنية لرواد الأعمال في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، تم إطلاق تدريب عبر شركة الإنترنت بعنوان “ابدأ وأنشئ موقع” بدعم من شركة جو دادي، والذي يستهدف تدريب 500 رائد أعمال عبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب سيلينا بيتر.

وقالت إن البرنامج مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على بدء أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت باستخدام منهج جو دادي، وهذا من خلال الاستفادة من شبكة الشراكات القوية التي تتمتع بها منظمة شركات ناشئة بلا حدود، بالإضافة إلى مجتمع رواد الأعمال الخاص بها، لتقديم المزيد من ورش العمل والرعاية لرواد الأعمال.