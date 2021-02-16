صعود البنوك التجارية 57.38% يدعم ارتفاع مؤشر بورصة البحرين بختام التداولات

دوت الخليج – أنهت بورصة البحرين تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 0.86% بعد تراج جلسة الاثنين، لتستقر عند مستوى 1474.1 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وزادت السيولة وكميات التداول في جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1.08 مليون دينار على 5.4 ملايين سهما، مقابل التداول على 3.98 مليون سهما، بقيمة 827.72 ألف دينار خلال جلسة الاثنين.

وارتفع مؤشر البنوك التجارية بنحو 57.38% تلاه قطاعا الصناعة والاستثمار بنحو 3.14% و1.76%، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 15.79%، وسط استقرار قطاعا التامين والفنادق والسياحة.

وكان سهم بنك البحرين والكويت أكثر الرابحين مرتفعا 3.43% خلال جلسة اليوم بعد إعلان نتائج أعماله، فيما جاء سهم البحرين للاتصالات على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 1.38%، كما سجل سهم محموعة GFH المالية أعلى نشاط خلال الجلسة بعد تداول 2.95 مليون سهما من أسهمه على إثر إعلان .

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين إلى 9.18 مليار دينار بإغلاق تداولات اليوم الثلاثاء، من 9.1 مليارا بختام تداولات جلسة الاثنين.