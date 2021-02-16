مال وأعمال

سلسلة ارتفاعات سوق الأسهم السعودية تتواصل للجلسة الثامنة على التوالي

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دوت الخليج – واصل المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعاته المتوالية للجلسة الثامنة، منهيا تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.22%.

وربح المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 20.18 نقطة خلال تداولات اليوم، ليستقر عند مستوى 9101.96 نقطة.

وتراجعت السيولة المتداولة إلى 13.7 مليار ريال خلال جلسة اليوم الثلاثاء، من 14.39 مليار ريال بجلسة الاثنين.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمؤشر السوق الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم إلى 9.145 تريليون ريال بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من نحو 9.11 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

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وأغلق 16 قطاع في السوق المالية السعودية على ارتفاع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات اللذان ارتفعا بنحو 3.59%، تلاهما النقل صاعدا بنحو 2.2%، فيما تراجعت 5 قطاعات بقيادة البنوك والاتصالات بنحو 0.49% و0.12% على التوالي.

وسجلت 127 أسهم، مكاسب خلال جلسة اليوم تصدرها “تبوك الزراعية” مرتفعا 10%، فيما تراجع 55 سهماً آخرين على رأسهم “اليمامة للحديد” الذي هبط بنحو 2.9%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا للجلسة الثانية على التوالي بحجم تداولات بلغت 63.03 مليون سهما، فيما جاء سهم تبوك الزراعية على رأس الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بعد تداولات بلغت 632.48 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” مرتفعاً 1332.50 نقطة، ليستقر عند مستوى 26588.85 نقطة، بتداولات بلغت 51 مليون ريال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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