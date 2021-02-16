تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الأخير من 2020 إلى مستويات ما قبل الجائحة

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وكالات _ تراجع معدل البطالة في فرنسا إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا في الربع الأخير من عام 2020 على الرغم من تأثر البيانات جزئيا بسبب إجراءات العزل العام التي استمرت ستة أسابيع لمواجهة تفشي كوفيد-19 ولم يتمكن خلالها الباحثون عن عمل من تسجيل أنفسهم عاطلين عن العمل، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في البلاد.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجعت 1.1 نقطة مئوية إلى 8%.
وجاء ذلك بالمقارنة مع 9.1% بعد التعديل في الربع الثالث و8.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.
وانخفضت البطالة بوتيرة أسرع بين من تراوحت أعمارهم بين 15 و24 عاما، وأسرع قليلا بين النساء مقارنة بالرجال.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاملين بعقود طويلة الأجل ارتفع إلى 49.8% من 49.2% في الربع السابق مع استئناف بعض أنشطة التوظيف.
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