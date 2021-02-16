التموين تنشئ مصنعين لإنتاج اللحوم بالتعاون مع شركة اتجاهات السودانية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون بين مصر والسودان فى مجال تصنيع اللحوم سوف يشهد تطوراً كبيراً بعد إنشاء مصنعين أحدهما بجنوب الوادي وأخر بالقاهرة.

وخلال اجتماعه مع وفد شركة اتجاهات السودانية برئاسة الفريق أول مرغنى ادريس، أكد المصيلحى أنه تم تخصيص منافذ من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية لبيع اللحوم بعلامه تجارية جديدة يطلق عليها JUST MEAT بناء على الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين وشركة اتجاهات السودانية.

وفى ضوء هذا الاتفاق سيتم ضخ مصنعات اللحوم حاملة العلامة التجارية الجديدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مع انشاء منافذ لحوم جديدة متخصصة في هذه المنتجات ايضاً.

وأشار المصيلحي أن التعاون سوف يشمل أيضا التبادل التجاري بين مصر والسودان فى كل السلع سواء السكر أو المحاصيل الزيتية مشيرا إلى أن التعاون المصري السوداني بين البلدين فى مجال اللحوم مستمر منذ 6 أعوام بناء على اتفاق موقع بين القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات السودانية لتوريد 2000 طن شهريا من اللحوم السودانية لتباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 85 جنيه للكيلو الواحد طازجة.

من جانبه قال اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن صناعه اللحوم بين السودان ومصر سوف تشهد تطورا كبيرا بعد هذا الاتفاق مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة لإنشاء عدد من المصانع التي تسهم بالوصول إلى التطوير المطلوب لهذه الصناعة من خلال تكنولوجيا عالميه تسمح بالذبح والتغليف والعرض.

وأكد الدكتور أحمد عوض رئيس مجلس إدارة شركة اتجاهات السودانية، أن الاتفاق الجديد بين القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين المصرية سيساهم في زيادة المعروض من اللحوم بالأسواق المصرية مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والسودان سيشمل كل أنواع السلع أيضا من خلال التبادل السلعي بين البلدين.