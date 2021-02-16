البنك التجاري الدولي يحصد شهادتي ISO 27001-IEC وPCI-DSS

دوت الخليج – حصد البنك التجاري الدولي على شهادتي PCI-DSS 3.2 وISO-IEC 27001؛ للالتزام بمعايير أمن المعلومات.

وبحسب بيان للبنك، مساء اليوم، فقد حصل التجاري الدولي على شهادة (PCI-DSS 3.2)، من خلال مؤسسة عالمية في مجال تقييم معايير الأمن للمؤسسات (QSA)، والتي تم تأهيلها من قِبل مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع “PCI” للتحقق من التزام البنك بمعايير إصدار البطاقات.

وتختص الشهادة بمعيار أمن البيانات للمؤسسات ذات نشاط إصدار بطاقات الدفع، مما يؤكد شدة الإجراءات الامنية التي يتبعها البنك لحماية البيانات الخاصة للعملاء، سواء المطبوعة على البطاقة أو المخزنة على الرقاقة المغناطيسية، وفق البيان.

وتابع: “بالإضافة إلى ضمان سرية بيانات البطاقة عند التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع”.

بينما حصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013، من هيئة المواصفات البريطانية BSI، والمعتمدة من قبل هيئة الإعتماد البريطانية UKAS.

وتُعد شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالميًا لأمن المعلومات.

وأوضح البيان أن الحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام البنك بتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الامنية.

وعزا البنك التجاري الدولي حصوله على الشهادتين لعدة مرات متتالية إلى “نجاحه في استكمال جميع المتطلبات الأمنية، وإلتزامه بواحدة من أكثر المعايير الأمنية الصرامة في العالم”.

وقالت شاتسي حسن، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالتجاري الدولي – مصر، إن حصول البنك على شهادة (ISO 27001) يبرهن على التزامه بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات، والتقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات الحساسة، مما يضمن تجنب الخسائر المالية والآثار القانونية الناتجة عن الخروقات الأمنية.

كما أضافت أن الحصول على شهادة (PCI-DSS 3.2) تؤكد جهود البنك لحماية بيانات حاملي بطاقات CIB، مما يساهم في الحفاظ على ثقة العملاء من خلال تطبيق أعلى مستوى من الأمان، مما يجعل الأنظمة أقل تعرض لأي هجمات إلكترونية بسبب عمليات الفحص الأمنية المستمرة.