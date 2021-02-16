أوراسكوم للاستثمار توضح أسباب عدم إعداد قائمة دخل افتراضية للشركة المنقسمة

رنا ممدوح – أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بيانا توضيحيا بخصوص عدم إعداد قائمة دخل افتراضية، للشركة المنقسمة- أوراسكوم المالية القابضة- عن عامي 2019 و2018.

وتضم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وفقا لمشروع التقسيم، ملكية شركة أوراسكوم للاستثمار بشركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن أوراسكوم للاستثمار هي شركة تستثمر في شراء أسهم الشركات (شركتي بلتون وثروة كابيتال) وبالتالي أي زيادة في قيمة الاستثمارات تتم من خلال قائمة المركز المالي.

وأشارت إلى أنه لا توجد أية توزيعات تمت خلال السنتين 2018 و2019 خاصة بشركتي بلتون أو ثروة كابيتال، ولا يوجد أي تأثير مالي على قائمة دخل شركة أوراسكوم للاستثمار، وبالتالي لا يوجد أي تأثير مالي ناتج عن توزيعات الأرباح على قائمة الدخل المستقلة في 2018 و2019.

وأوضحت أنه في ضوء ما سبق تعذر على أوراسكوم للاستثمار إعداد قائمة دخل افتراضية للشركة المنقسمة للسنوات المشار إليها.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قرر في 11 أغسطس الماضي، اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما وافق على إعادة اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن عام 2019، التي تم عرضها على مجلس الإدارة السابق في 26 يوليو 2020، ضمن مستندات التقسيم لكل من أوراسكوم للاستثمار (القاسمة) وأوراسكوم المالية القابضة (المنقسمة).

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.

وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: ”الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – ما لم يتم تغييره لاحقا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.