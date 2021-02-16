مؤسسة التمويل الدولية تدعم توسعات سيسيكام التركية في مصر بقيمة 30 مليون دولار

فهد حسين – أعلنت مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي IFC، اليوم الثلاثاء، عن حزمة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار لشركة “باشاباشي مصر لصناعة الزجاج”، التابعة لمجموعة سيسيكام التركية؛ لمساعدتها على زيادة الصادرات، وإدخال ممارسات الإنتاج النظيفة وخلق فرص عمل.

وأوضحت المؤسسة الدولية أن التمويل المقدم للشركة سيساعدها على تحسين مرفق إنتاج الزجاج خارج القاهرة، وإدخال كفاءات لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي والكهرباء بأكثر من النصف.

وتوقعت IFC أن يسمح التمويل لشركة باساباهسي مصر بإنشاء حوالي 330 وظيفة مباشرة جديدة في مجالات الهندسة والإنتاج ومراقبة الجودة، وأكثر من 5001 وظيفة غير مباشرة.

وتتبع شركة باشاباشي مصر، مجموعة سيسيكام التركية التي تعد من أبرز منتجي الزجاج في العالم، كما يخدم مصنعها بشكل رئيسي الأسواق في الشرق الأوسط وتركيا والولايات المتحدة.

وكشفت مؤسسة التمويل الدولية أن حزمة التمويل التي قدمتها للشركة تصل 30 مليون دولار، بواقع 20 مليون دولار كقرض طويل الأجل و10 ملايين دولار قرضا أقصر أجلا.

ويأتي دعم المؤسسة المالية الدولية في وقت حرج أدى فيه وباء COVID-19 إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية وتخفيف ثقة المستهلكين والطلب عليهم، بحسب مؤسسة التمويل الدولية.

وأضافت: “سيساعدنا التمويل الشركة على التوسع في المنطقة بإضافة مرفق إنتاج محسَّن مكمل بزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة. كما سيزيد من توافر إنتاج زجاجي عالي الجودة في مصر ، مع تعزيز ممارسات الإنتاج الأنظف والأكثر كفاءة “.

وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن هذا المشروع مع شريكنا الطويل الأجل مجموعة سيسيكام يعكس التزام المؤسسة المستمر والمتعمق تجاه القطاع الخاص في مصر وهو يدير وباء “كوفيد 19”.

وأضاف لبادي: “شركات التصنيع مثل باساباهسي مصر التي توفر وظائف مستقرة هي مفتاح لضمان النمو الاقتصادي الشامل الطويل الأجل في مصر”.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 340 مليون دولار في هذا القطاع في السنوات العديدة الماضية.

كما شكلت الصناعة التحويلية أكثر من نصف صادرات مصر وحوالي 17% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ليأتي كثاني أكبر رب عمل في البلد بعد قطاع الخدمات.