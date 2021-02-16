بدء التداول على أسهم أوراسكوم المالية القابضة اعتبارا من الغد

رنا ممدوح – أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن رفع إيقاف التعامل وإعادة التداول على أسهمها العادية المقيدة بالبورصة المصرية، اعتبارا من الغد.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إعادة التداول على شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، وذلك اعتبارا من بداية جلسة الغد 17 فبراير.

وقالت الشركة إنه سيبدأ التداول على أسهم أوراسكوم المالية القابضة المقيدة بالبورصة المصرية اعتبار أيضا من جلسة الغد.

وتقدمت أوراسكوم للاستثمار القابضة، في 5 فبراير الجاري، قبل بداية الجلسة بطلب إيقاف التداول اختياريا على أسهمها، لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة.

وفي 11 فبراير الجاري، قالت أوراسكوم للاستثمار إن برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة مع بنك أوف نيويورك ميلون سيظل قائما، وقد يتأثر سعرها عند إعادة التداول عليها.

وأرجعت ذلك نتيجة للأصول المنفصلة منها وتوزيع أسهم أوراسكوم المالية القابضة على مساهمي أوراسكوم للاستثمار (القاسمة).

وأشارت إلى أن بنك أوف نيويورك ميلون، أو أمين الحفظ الخاص به، سيظهر في هيكل الملكية بالشركة القاسمة (أوراسكوم للاستثمار) والمنقسمة (أوراسكوم المالية) كمالك مسجل بنفس عدد الأسهم الممثلة في صورة شهادات إيداه دولية بنهاية جلسة 10 فبراير الجاري تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 19 أكتوبر الماضي بالتقسيم الأفقي بذات المساهمين.

ولفتت إلى أنه سيتم تحويل قيد الأسهم المعنية الخاصة بأوراسكوم المالية القابضة إلى بنك أوف نيويورك ميلون أو أمين الحفظ الخاص به وذلك بعد قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة بالبورصة المصرية وبدء التداول عليها؛ نظرا لعدم إنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووفقا للبيان، فلن يتم تسجيل أسهم أوراسكوم المالية القابضة تحت قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 المعدل، وبناء عليه سيسعى بنك أوف نيويورك إلى بيع أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية وإعطاء حملة شهادات الإيداع الدولية مقابلها نقدا.

وأشارت إلى أنه على حاملي شهادات الإيداع الدولية الذين يملكون حسابات في مصر، والذين يعتقدون أنهم مؤهلين للحصول على أسهم أوراسكوم المالية اعتمادا على اللائحة س بموجب قانون الأوراق المالية أو على أساس الاكتتاب الخاص، التواصل مع بنك أوف نيويورك ميلون لإبداء رغبتهم في الحصول على أسهم الشركة المنقسمة وذلك حتى يتم قيد هذه الأسهم باسمهم بدلا من بيعها.