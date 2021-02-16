الأمم المتحدة تعين إيزابيل ديورانت قائما بأعمال رئيس الأونكتاد

فهد حسين – عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البلجيكية إيزابيل ديورانت، قائما بأعمال رئيس الأونكتاد؛ لضمان انتقال سلس حيث يجري عملية توظيف، بالتشاور مع الدول الأعضاء، لإيجاد خليفة لرئيس الأونكتاد السابق موخيسا كيتوي.

وبموجب القرار تتولى ديورانت، رئاسة الأونكتاد بصفتها الأمينة العامة بالنيابة للأونكتاد في 16 فبراير، بعد أن عملت نائبة للأمين العام للمنظمة اعتبارًا من 3 يوليو 2017.

وقالت: “يشرفني بشدة أن أقود الأونكتاد في هذا الوقت الحرج حيث تكافح البلدان في جميع أنحاء العالم جائحة مميت وأسوأ أزمة اقتصادية منذ ما يقرب من قرن”.

وأضافت القائمة بأعمال رئيس الأونكتاد: “إنني ملتزمة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان حصول الأشخاص الذين نخدمهم على الدعم خلال هذه الأزمة والشعور بأننا بجانبهم في طريق التعافي”.

وتابعت، في بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء: “سأعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في الأونكتاد البالغ عددها 195 دولة لإعداد المنظمة لعقد مؤتمر هادف يعقد كل أربع سنوات في بربادوس في تشرين الأول / أكتوبر ، من أجل عالم أكثر مرونة وشمولية من الازدهار المشترك”.

ومنذ انضمامها إلى الأونكتاد، ساهمت ديورانت في جعل التجارة الدولية أكثر شمولاً واخضرارا، كما كانت أيضًا مدافعة عن المساواة بين الجنسين.

وشاركت ديورانت بشكل كبير في الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة لأزمة فيروس كورونا وقادت عمل الأونكتاد في هذا المجال، وقد شمل ذلك مجموعة واسعة من القضايا المترابطة بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.

خبرة كبيرة في الشؤون العامة

وشغلت ديورانت منصب نائب رئيس الوزراء وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق وكذلك نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وتتمتع بخبرة قوية في الشؤون العامة والعمليات الحكومية الدولية وتقديم مساعدة ملموسة للبلدان.

كما تعرف ديورانت بمهاراتها الحادة في تمكين الناس ومعالجة نقاط الضعف على المستويين المحلي والوطني ودعم الحكومات نحو الحكم الرشيد والسياسات المستدامة.

وعملت أيضًا كوزيرة للنقل والطاقة في بلجيكا لمدة أربع سنوات، كما أشرفت على التنقل والبنية التحتية والطاقة وسياسات التنمية المستدامة بين عامي 1999 و2003.

كما ترأست إلى جانب الحكومة في ذلك الوقت، رئاسة الاتحاد الأوروبي (EU) وخاصة رئاسة مجلس وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي.

وبصفتها نائبة رئيس البرلمان الأوروبي للفترة من 2009 إلى 2014، ترأست ديورانت وفودًا دائمة مختلفة، مثل وفود دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ عقب اتفاقية كوتونو وغيرها من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

ثروة المعرفة حول العلاقات مع مختلف الجهات الفاعلة

وتمتلك ديورانت ثروة من المعرفة حول العلاقات مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، لا سيما بصفتها نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات بين البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني.

وبصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ البلجيكي من عام 2003 إلى عام 2009، عملت ديورانت في لجان الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية وشاركت في العديد من بعثات مراقبة الانتخابات، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وتونس.

كما عملت أيضًا كخبير أول في الحكم المحلي في الجزائر في عامي 2015 و 2016، وبالإضافة إلى ذلك ، شاركت أو ترأست وفودًا برلمانية من الاتحاد الأوروبي إلى إيران وميانمار وهايتي.

وقبل أن تصبح نائبة رئيس الأونكتاد، كانت ديورانت عضوًا في برلمان منطقة العاصمة بروكسل وفي لجنة الشؤون الاقتصادية. في إطار إصلاح كبير للأدوات الاقتصادية الإقليمية، شاركت بشكل خاص في الابتكار والمشاركة والاقتصاد الدائري.

ولدت “ديورانت” في بلجيكا عام 1954، وهي حاصلة على درجة الماجستير في السياسة الاقتصادية والاجتماعية من الجامعة الكاثوليكية في لوفان.