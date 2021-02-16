البورصة توافق على قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة برأسمال مصدر 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح – أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة- الشركة الناشئة عن تقسيم أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين.

وأوضحت البورصة أن رأسمال الشركة الجديدة المرخص به يبلغ 8.130.820 مليار جنيه، ورأسمالها المصدر 1.626.164 مليار جنيه وموزع على 5.245.690 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن القرار يأتي طبقاً للمادتين رقم 6 و24 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير 2014، بجانب المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل.

وأكدت توافر ‏الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم افقيا، وكذلك ‏توافر شروط الحد الادنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي، في ضوء أن تقسيم الشركة تم وفقاً لاسلوب التقسيم ‏الافقى بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019 اساساً لتاريخ الانقسام.‏

وتضمنت قرارات لجنة القيد أن تدرج أسهم أوراسكوم المالية القابضة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد 17 فبراير (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمس ايام عمل).

وأشارت الى التزام الشركة قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة 138 من ‏اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على كتابها الصادر برقم 1424 ‏فى 2 فبراير الجاري.

وأكدت التزام الشركة بموافاة البورصة بهيكل المساهمين لكل من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة ‏القاسمة) ووأوراسكوم المالية القابضة (الشــركة المنقسمة) معتمدا من شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد ‏المركزي – قبل بداية التداول على اسهم الشركتين بالبورصة المصرية .‏

وأيضا موافاة الشركة للبورصة بهيكل المساهمين بالشركة المنقسمة، معتمداً من شركة مصر للمقاصة والإيداع و‏القيد المركزي، موضحا به عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول؛ وذلك بعد الانتهاء من إجراءات نقل ملكية ‏اسهم الشركة المنقسمة المملوكة لبنك أوف نيويورك (المالك المسجل) للملاك المستفيدين .‏

وذكرت البورصة أن الشركة عليها إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات (التداول) لتحديد ‏سعر الفتح الذي ستتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها ‏بالبورصة المصرية.‏