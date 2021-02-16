البورصة ترتفع إلى مستوى 11534 نقطة بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح – أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11534 نقطة، مرتفعا بصورة طفيفة بنسبة 0.06%.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، بنسبة 0.36%، وأغلق عند مستوى 61.16 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65%، و0.63% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.575.537 مليار جنيه، على 191 شركة من خلال 47.152 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 31.380 مليون سهم بقيمة إجمالية 177.924 مليون جنيه.

كما تضمنت التداولات تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 20.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل تراجع 70 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 42.042 مليون جنيه، منها 27.196 مليون جنيه للمؤسسات، و14.845 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 25.617 مليون جنيه، منها 24.291 مليون جنيه للمؤسسات، و1.326 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 16.424 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد العرب صافي شراء بمبلغ 22.188 مليون جنيه، مقابل 5.763 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 89.13% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 5.7% والعرب على 5.16% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.56% من تعاملات اليوم مقابل 89.43% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.95%، ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.72%.

في حين تصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.28%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 6.16%، ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 5.63%.