أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلي الطبي

دوت الخليج – افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وعدد من المشروعات في قطاع الصحة.

وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من الرسائل خلال الكلمة التي ألقاها في أثناء مراسم الافتتاح تطرقت إلى مواجهة فيروس كورونا والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية وغيرها، تنشر بوابة دوت الخليج جورنال أبرزها فيما يلي:

– فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة.

– نسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات.

– مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تشكيل ثقافة هامة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه.

– 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي.

– المبادرات الصحية المختلفة ساهمت في الحفاظ على صحة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.

– أصبح لدينا قاعدة بيانات 70 مليون مواطن.

– النمو السكاني الكبير يلتهم جهود الدولة في التنمية.

– 54 مليار جنيه سنويا تكلفة الزيادة السكانية في مجال الصحة فقط.

– تنظيم الأسرة له تأثير إيجابي على نواحي الحياة كافة، وسيشعر المواطن بالتنمية عند انخفاض النمو السكانى إلى 400 ألف نسمة خلال العام.

– ربنا وفقنا في مواجهة كورونا أكثر من دول كثيرة على الرغم من عدم التزام الشعب بشكل كبير.

– نحاول تحسين رواتب العاملين في القطاع الصحي.

– نسعى لإنجاز مشروع تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات.

– من حق الناس تعبر عن رأيها وتعترض، لكن أن يكون الهدف هو تحسين أحوال الناس وليست المعارضة من أجل المعارضة.

– جادون في مواجهة تحدياتنا ليس من أجل الحصول على إشادة دولية أو تصنيف عالي ولكن للأخذ بيد المواطنين لمستوى أفضل.

وبحسب تصريحات المتحدث بالرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم:

– مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة.

– أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق احدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.

– يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.