مال وأعمال

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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سي إن بي سي – وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، قرر المجلس إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وذلك اعتبارا من ابريل القادم ، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة .

كما وافق على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك – باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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