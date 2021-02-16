مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

سي إن بي سي – وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، قرر المجلس إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وذلك اعتبارا من ابريل القادم ، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة .

كما وافق على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك – باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.