- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية هبطت 60.1% في 2020 مع تدمير جائحة كوفيد-19 الطلب على السفر جوا.
وأضافت الوزارة أن السفر الجوي هبط 62% في ديسمبر، بزيادة طفيفة عن الانخفاض المسجل في نوفمبر.
وعلى مدار العام 2020 بكامله، انخفضت أعداد المسافرين على الرحلات الجوية المحلية في الولايات المتحدة 58.7% في حين هبطت أعداد المسافرين على الرحلات الدولية 70.4% مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر.
وتقول شركات طيران أميركية إن الطلب على السفر الجوي ظل منخفضا بأكثر من 60% حتى أوائل فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعداد ركاب شركات الطيران الأمريكية هبطت 60% في 2020 بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.