أعداد ركاب شركات الطيران الأمريكية هبطت 60% في 2020 بسبب كورونا

سي إن بي سي – قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية هبطت 60.1% في 2020 مع تدمير جائحة كوفيد-19 الطلب على السفر جوا.

وأضافت الوزارة أن السفر الجوي هبط 62% في ديسمبر، بزيادة طفيفة عن الانخفاض المسجل في نوفمبر.

وعلى مدار العام 2020 بكامله، انخفضت أعداد المسافرين على الرحلات الجوية المحلية في الولايات المتحدة 58.7% في حين هبطت أعداد المسافرين على الرحلات الدولية 70.4% مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر.

وتقول شركات طيران أميركية إن الطلب على السفر الجوي ظل منخفضا بأكثر من 60% حتى أوائل فبراير.