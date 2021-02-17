الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

سي إن بي سي – هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.7% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية، بينما تراجع البلاتين في تعاملات متقلبة بعد موجة صعود أوصلته إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 1.32% بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% لتسجل عند التسوية 1799.00 دولارا للأونصة.

ويعتبر المعدن الأصفر أداة للتحوط في مواجهة التضخم المتوقع من تحفيز اقتصادي ضخم دفع أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع، وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتعرض الذهب أيضا لضغوط من تسجيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط أجواء تفاؤل بشأن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وهبط البلاتين 3.16% الى 1261.50 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 .

وأرجع محللون هبوط البلاتين إلى مبيعات لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها تكهنات بزيادة محتملة في الطلب.

وتراجعت الفضة 1.2% إلى 27.25 دولار للأونصة بينما نزل البلاديوم 0.13% إلى 2385.10 دولار للأونصة.